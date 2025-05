Locatelli: «Oggi si è vista una squadra vera, che sa soffrire; ecco la nostra grande delusione»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Juve dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in trasferta contro la Lazio

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro la Lazio. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

RAMMARICO NELLO SPOGLIATOIO – «Oggi si è vista una squadra vera, che aveva voglia di soffrire. È da qui che dobbiamo ripartire per le ultime due partite. Pierre? Non ci ho ancora parlato, è un ragazzo per bene, ha commesso un errore ma l’atteggiamento del gruppo è quello giusto».

ADATTAMENTO IN DIFESA – «In emergenza si gioca dove serve. L’obiettivo è portare a casa la qualificazione in Champions League, e ora contano solo queste ultime due gare. Guarderemo la partita di lunedì, ma non possiamo sprecare energie su ciò che non dipende da noi».

GLI SCONTRI DIRETTI – «Sono partite decise dai dettagli. Oggi nel finale abbiamo dovuto difendere, per via dell’emergenza e dell’inferiorità numerica. Ma la testa ora va sulle ultime due sfide».

IL PAREGGIO E LE CERTEZZE – «No, non ci toglie sicurezze. Nelle difficoltà è emerso un gruppo vero, compatto, che ha comunicato e lottato per non subire. Con questo spirito possiamo fare male a chiunque».

ASSENZE E COPPA ITALIA – «Dal primo giorno qui ho capito che non esistono alibi. Chi gioca deve farsi trovare pronto. Il rammarico grande è non essere a Roma mercoledì, quella è la delusione più forte della stagione».

ERRORI E GIOVENTÙ – «Ci manca un po’ di esperienza nei dettagli, in partite così. Ma ora conta solo una cosa: Udinese e Venezia. Kenan dovrà farsi trovare pronto e noi restare focalizzati sull’obiettivo».