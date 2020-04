Locatelli, presidente del Centro Superiore di Sanità, parla della possibilità che quest’estate si vada in spiaggia

Il presidente del Centro Superiore di Sanità Franco Locatelli, è intervenuto nel corso del programma “Mezz’ora in più” su Rai 3. Il medico ha parlato della possibilità che la prossima estate gli italiani possano andare in spiaggia, ritenendo di non poterla scartare a prescindere.

«Niente persone in spiaggia quest’estate? Io non sarei così drastico su questo» ha dichiarato il medico. Tutto, dunque, dipenderà dall’evoluzione del Coronavirus.