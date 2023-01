L’omaggio del Chelsea a Vialli: tutti in campo con la numero 9

Il Chelsea scenderà in campo alle 17.30 contro il City in FA Cup: nel riscaldamento e all’ingresso in campo tutti i blues indosseranno la 9 di Vialli

Il Chelsea che affronterà oggi il Manchester City in FA Cup renderà omaggio a Gianluca Vialli. Nel riscaldamento e all’ingresso in campo tutti i calciatori indoseranno la maglia numero 9 per ricordarlo.

Previsto anche un minuto di applausi di tutto l’Emirates stadium prima del fischio d’inizio