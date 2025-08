Lookman? Nessun compromesso da parte dell'Atalanta che non ha bisogno di cederlo (economicamente parlando) - Calcio News 24

Lookman e un’Atalanta che rifiuta l’offerta dell’Inter. Contesto scontato considerando la posizione chiara e oggettiva della Dea

Tante cose sono scontate durante luglio e agosto: le code sulla superstrada per andare a San Pellegrino nei weekend, l’aperitivo in provincia di Bergamo all’aria aperta e soprattutto un’#Atalanta che sul #mercato rimane chiara quando di mezzo ci sono i big.

Il tormentone Ademola Lookman è sempre riassunto in quel detto “pagare moneta, vedere cammello” che ormai è praticamente scritto in tutti i cartelli della provincia: un detto ridondante e chiaro anche attraverso il linguaggio dei segni.

Segni, quelli della società, che sono troppo evidenti e inamovibili, soprattutto quando c’è un’Atalanta che non ha oggettivamente bisogno di vendere: i conti in rosso appartengono ad altri e i #nerazzurri dal punto di vista finanziario sono sani, alla quale i soldi provenienti dalle altre cessioni sono una sorta di plus.

L’Atalanta ha tutte le carte per fare quello che vuole con Ademola Lookman: dargli 4 milioni all’anno, nei casi più estremi (soprattutto dopo Koopmeiners alla Juve) lasciarlo in tribuna e soprattutto cederlo alla cifra richiesta senza fare sconti.

40? 40 più bonus? No o 50 milioni oppure niente: la chiave che nello Squid Game atalantino è necessaria per sbloccare l’affare di mercato indipendentemente se l’Inter ha già l’accordo con calciatore e agenti.

Ridondante, certo, sicuro, la realtà delle cose dove l’Atalanta ha tutte le ragioni per pretendere una cifra alta, ma non irraggiungibile per chi, in quanto big, dovrebbe spendere per comprare certi giocatori.

Trattare con l’Atalanta è complicato? Solo per chi pretende di pagare l’oro al prezzo del ferro, quando invece è la realtà delle cose dove serve soltanto riadattarsi. Staremo a vedere poi come si evolverà la situazione.