Lookman reintegrato in casa Atalanta? Mola può cambiare volto alla Dea, ma prima deve chiedere scusa (se vuole ritornare) - Calcio News 24

Lookman reintegrato in casa Atalanta? Mola può cambiare volto alla Dea, ma prima deve chiedere scusa (se vuole ritornare)
Lookman reintegrato? L’Atalanta ha dato un segnale, ma dipenderà tutto dal ragazzo: la questione campo e la chiarezza con il mondo nerazzurro
Un segnale forte. Se fino a due settimane fa l’Atalanta aveva attuato metaforicamente la prima parte della Bibbia “tanto dolore hai dato, tanto dolore pagherai”, ora invece la Dea è un po’ nei panni di Gesù che porge l’altra guancia al suo Giuda nonostante il cosiddetto “tradimento”: quell’Ademola Lookman che ha fatto tanto discutere questa estate tra calciomercato, fughe improvvise da Bergamo, post polemici e una piazza (squadra compresa) influenzata dal comportamento dell’eroe di Dublino.
Ieri è stata pubblicata la lista UEFA 2025/2026, e la scelta di inserire Ademola Lookman ha diviso enormemente la critica atalantina: da una parte chi ritiene imperdonabile il suo atteggiamento, dall’altra invece (visti i risultati in Serie A con Juric) riabbraccerebbe il numero 11.
Come sempre l’oggettività sta nel mezzo. Lookman è il giocatore più forte dell’Atalanta. Il Kobe Bryant nerazzurro, colui che può cambiare il volto di una squadra, e in una Dea che ad oggi pecca di dinamismo (nonostante il buon attacco) darebbe un grande contributo seppur le sue condizioni siano da valutare: non ha fatto la preparazione e nemmeno un minuto di amichevoli.
Tuttavia rimane il rovescio della medaglia, alias il comportamento poco professionale che ha avuto. Certo, la multa salta, lo stipendio dimezzato e l’allenamento individuale fino a data da destinarsi sono un segnale forte da parte della famiglia Percassi, ma non basta. Un giocatore non può battere i piedi, sparire per due settimane senza avvisare, polemizzare per poi essere perdonato limitandosi alle “punizioni” citate prima.
Ademola Lookman, se vuole ritornare grande a Bergamo, deve chiarire con tutto il mondo Atalanta prendendosi le sue responsabilità chiedendo scusa ad una piazza che è stata vittima di queste vicissitudine, e che non esiterebbe due volte a criticarlo fortemente al primo passaggio sbagliato.
Errare è umano. Se il reintegro verrà attuato, sarà un percorso graduale e tortuoso, ma l’Atalanta sa come trattare nella maniera migliore questi problemi uscendone sempre vincitrice, seppur ora il futuro di Lookman dipenda soltanto da Lookman stesso.
