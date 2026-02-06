Connect with us
Lookman, che esordio da sogno con l’Atletico Madrid! Gol e assist contro il Betis per l’ex Atalanta

Ademolan Lookman illumina nell’esordio con l’Atletico Madrid: gol e assist contro il Betis. Ecco come è andata la sfida

Esordio da sogno per Ademola Lookman con la maglia dell’Atletico Madrid. L’ex attaccante dell’Atalanta è stato il grande protagonista della sfida di Coppa del Re contro il Betis Siviglia, lasciando subito il segno nella sua prima apparizione con i Colchoneros.

Schierato titolare da Simeone nel 4-4-2 accanto a Griezmann, il nigeriano ha realizzato il gol del 3-0 con una splendida azione personale, conclusa da un preciso destro rasoterra. Non pago, ha poi servito al francese l’assist per la quarta rete, confermando una sintonia immediata con il nuovo compagno di reparto.

Prima di lasciare il campo nel finale per far posto all’altro esordiente, Obed Vargas, Lookman ha mostrato di poter innalzare ulteriormente il livello offensivo dell’Atletico. Un debutto che promette molto in vista del prosieguo della stagione.

