Lookman e la polemica sui rigori sollevata da Gasperini: Ademola sbaglia, l’allenatore di più. Ecco perché

Lookman e la polemica di Gasperini sui rigori: Ademola sbaglia il penalty (nella maniera peggiore), il mister ad aggiungere dolore su dolore

L’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League è l’emblema di una squadra che ha bisogno di ritrovarsi: troppi errori in difesa, troppe occasioni sprecate, troppi infortuni e un gruppo che seppur rimanga sempre competitivo presenta un calo fisico e mentale evidente.

Nel mezzo ci ha pensato Gasperini criticando in maniera eccessiva Lookman: definendolo uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto, seppur gli elogi del tecnico non siano comunque mancati. Dichiarazioni giuste? Situazione evitabile? Poteva essere detto in un altro modo?

Dato di fatto: il rigore tirato da Lookman è stato tanto brutto quanto prevedibile per il portiere del Club Brugge. Dall’altra parte però Ademola non è il peggior rigorista, soprattutto con quello che ha dimostrato fino ad ora il nigeriano dal dischetto: 5 rigori da quando è a Bergamo di cui 4 a segno (ultimo contro il Como in casa).

Gasperini fa bene ad evidenziare che ci siano delle gerarchie con Retegui e De Ketelaere davanti a Mola, ma se Mateo ha sbagliato dei penalty pesanti e CDK non era in partita, l’unica luce era proprio quella di Ademola: che aveva nel frattempo rivitalizzato la squadra nella ripresa.

Definire Lookman il peggior rigorista mai visto e rimproverare l’atteggiamento avuto è stato sbagliato, e in una sconfitta come questa l’ultima cosa da fare è quella di aggiungere polemiche su polemiche: una dichiarazione evitabile considerando che poi poco dopo ha dichiarato che “come poteva sbagliarlo lui, poteva sbagliarlo chiunque” (considerando che con il senno di poi è tutto più facile).

Stimolo? L’anno scorso lo criticò fortemente dopo la sconfitta con la Lazio portandolo a migliorare, ma certe parole non dovrebbe essere dette in determinati contesti, perché come ha sbagliato Lookman ha sbagliato soprattutto Gasperini: entrambe le gare di Champions League non sono state giocate all’altezza (attenuanti o meno) e la sua Atalanta è stata prevedibile e incapace di riadattarsi nonostante fosse stato fatto di proposito un turnover con il Cagliari per tenere la squadra fresca.

Lookman ha sbagliato il rigore? Si. E’ il peggior rigorista atalantino di sempre? No. Gasperini ha sbagliato ad impostare la partita? Si. Tocca tutto quello che ha fatto fino ad ora? Guai. La priorità adesso è ripartire tutti insieme invece che piangere sul latte versato. Errori evidenti, ma tirare troppo la corda non serve a nessuno: conta solo il bene dell’Atalanta, anche se si poteva fare di più