Los Angeles, Chiellini rivela: «La prima telefonata dopo Italia-Macedonia»

In conferenza stampa Giorgio Chiellini si è presentato ai Los Angeles FC, rivelando anche alcuni particolari della trattativa.

PRIMA TELEFONATA – «A gennaio qualcuno ha chiesto se fossi interessato al LAFC e la settimana dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord c’è stata la prima chiamata. Per me è una esperienza fantastica dentro e fuori dal campo, in più Los Angeles è una città fantastica e sono curioso di viverci. Ci sono stato in vacanza facendo il giro della California col Mustang Cabriolet. Sono sicuro che dopo questa esperienza crescerò e sarò migliore».