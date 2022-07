Los Angeles Fc, Bale si presenta: «Sono qui per restare a lungo. La MLS è cresciuta»

Gareth Bale si è presentato ai Los Angeles Fc, pronto a cominciare la sua nuova avventura americana

Gareth Bale non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura negli States. L’esterno gallese si è presentato ai Los Angeles Fc in conferenza stampa.

MLS – «La MLS penso sia molto meglio di quanto credono le persone in Europa. La guardo da molto tempo. Il livello è cresciuto, la qualità, sia le squadre che i giocatori stanno migliorando. Non credo che nessuno pensi più all’MLS come ad un torneo dove svernare».

RESTARE A LUNGO – «Ho 32 anni. Non sono venuto qui per restare sei o dodici mesi. Ho ancora molti anni davanti a me. Sono qui per restare il più a lungo possibile. Sono qui per lasciare un segno nella squadra».