Lotito pronto a strigliare i suoi dopo la sconfitta contro il Sassuolo

La Lazio sconfitta al Mapei. Lotito è furioso e avrebbe in mente un blitz questa mattina a Formello per strigliare la squadra

Secondo quanto riporta dall’edizione odierna de Il Messaggero, Lotito sarebbe furioso dopo la sconfitta di ieri della Lazio contro il Sassuolo. Una sconfitta che non ha lasciato indifferente il patron biancoceleste.

Oggi sarebbe prevista la strigliata alla squadra per evitare in futuro altri blackout come quello di ieri al Mapei Stadium. Non solo alla squadra, ma anche due parole con Sarri per il cambio di rotta.

