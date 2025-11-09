 Lotito guarda a Wall Street: la Lazio valuta la quotazione al Nasdaq, ispirata dal caso Cadice che ha ottenuto una raccolta record
Lazio News

Lotito guarda a Wall Street: la Lazio valuta la quotazione al Nasdaq, ispirata dal caso Cadice che ha ottenuto una raccolta record

1 minuto ago

La Lazio valuta la quotazione a Wall Street: Lotito prende spunto dal caso Cadice, capace di attrarre investimenti da primato

La Lazio si appresta a vivere una partita di grande prestigio, ma dalle mura di Formello giunge anche un segnale incoraggiante che va oltre l’aspetto sportivo. La società biancoceleste, infatti, osserva con attenzione le dinamiche del calcio moderno e intravede nuove opportunità di sviluppo che potrebbero rafforzare la propria posizione non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

La dirigenza capitolina si mostra soddisfatta del lavoro portato avanti negli ultimi mesi, convinta di aver intrapreso un percorso strategico capace di aprire scenari di crescita e consolidamento. L’obiettivo non è soltanto quello di ottenere risultati sul campo, ma anche di costruire una struttura societaria solida e competitiva, pronta a dialogare con i mercati globali e a sfruttare le occasioni che il mondo dello sport-business offre.

Un esempio concreto arriva dalla Spagna, dove il Cadice, club di Serie B, ha compiuto un passo storico quotandosi al Nasdaq. L’operazione ha avuto un impatto straordinario, con una raccolta di 400 milioni di euro in un solo giorno, come riportato dal Corriere della Sera. Un risultato che ha acceso l’interesse di molti dirigenti sportivi, dimostrando come il calcio possa aprirsi ai grandi mercati finanziari internazionali e trasformarsi in un modello di investimento globale.

