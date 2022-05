Lotta Europa, Ranieri: «Atalanta padrona del proprio destino»

Claudio Ranieri, ex allenatore del Leicester e Roma, spinge la Dea nella lotta per la qualificazione alle coppe europee

Claudio Ranieri, allenatore ex Leicester e Roma, in una intervista a L’Eco di Bergamo ha parlato della lotta per un posto in Europa in Serie A concentrandosi sull’Atalanta.

DESTINO – «La sfida all’Europa con Roma, Fiorentina e Lazio è senz’altro stimolante, va in Europa, chi fa sei punti nelle prossime due partite: è il bello d’essere arbitri del proprio destino. Se la Dea restasse fuori dall’Europa sarebbe un dispiacere per tutto il calcio».