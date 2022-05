Lotta salvezza, ultimo atto: Salernitana e Cagliari si giocano la A. Sardi obbligati a vincere per sperare

Questa non sarà un’ultima giornata come le altre. Sono solo due i punti da risolvere definitivamente: Scudetto e lotta salvezza. Il Cagliari e la Salernitana si sfidano a distanza contro (rispettivamente) Venezia e Udinese per l’ultimo atto della lotta salvezza.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, le due squadre se la giocano all’ultimo sprint. Gli allenatori di Salernitana e Cagliari, Davide Nicola ed Alessandro Agostini, si aggrappano al paradiso della Serie A per non retrocedere in Serie B. Per credere alla salvezza i sardi hanno l’obbligo di vincere: un risultato che obbligherebbe i campani a fare altrettanto.