Lotta scudetto, Barzagli: «Nessuno ha costanza. Juve-Inter? Decisiva per Inzaghi»

L’ex difensore della Juventus Barzagli ha parlato della lotta scudetto in Serie A

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha dichiarato quanto segue. Le sue parole.

CAMPIONATO – «Mi piace molto quest’anno e credo sia un bene per lo spettacolo che ci sia equilibrio. Una squadra che ammazza il torneo e lo stravince non è positivo per l’interesse della gente. A fine gennaio pensavo che l’Inter potesse prendere il volo anche quest’anno e invece l’attuale classifica testimonia che tutti hanno dei limiti. Nessuno ha costanza, la componente fondamentale per vincere. Milan e Napoli stanno facendo il massimo, Inter e Juve sono un pelino al di sotto delle aspettative».

JUVE-INTER – «Partita decisiva più per l’Inter che per la Juventus. Gli uomini di Allegri sono partiti male, ma da dicembre in poi sono risaliti e ora sono sulla strada giusta. Un successo contro i campioni in carica potrebbe alimentare il sogno di rincorsa, ma avrebbero comunque davanti Milan e Napoli. Per l’Inter sarà una gara ancora più determinante: un risultato negativo acuirebbe la crisi attuale».

