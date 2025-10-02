Luca Zidane sceglie l’Algeria: il figlio di Zinedine convocato in nazionale

Zidane, portiere del Granada, cresciuto nella cantera del Real Madrid entra nella lista di Petkovic per le qualificazioni al Mondiale 2026

Un nuovo nome della famiglia Zidane si prepara a lasciare il segno nel calcio internazionale. Non si tratta di Zinedine, ex Juve e leggenda del calcio francese con 108 presenze e 31 gol in nazionale, ma di suo figlio Luca Zidane, portiere classe 1998 attualmente in forza al Granada. Il 27enne è stato convocato per la prima volta dalla nazionale algerina, aprendo così un nuovo capitolo nella storia della celebre dinastia calcistica.

La convocazione di Petkovic

Il commissario tecnico Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio e della nazionale svizzera, ha deciso di includere Luca nella lista dei convocati per le qualificazioni al Mondiale 2026. L’Algeria affronterà la Somalia il 9 ottobre a Orano e l’Uganda il 14 ottobre a Tizi-Ouzou. “Luca merita questa chance, lo seguiamo da tempo”, ha dichiarato Petkovic, sottolineando come il portiere possa portare nuove qualità al gruppo, pur senza sbilanciarsi sul ruolo da titolare.

La carriera di Luca Zidane

Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, Luca ha indossato le maglie di Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar e, dal 2024, del Granada. Dopo aver rappresentato la Francia nelle selezioni giovanili fino all’Under 20, ha scelto di sfruttare le origini paterne per vestire la maglia dell’Algeria, ottenendo l’idoneità grazie al via libera della FIFA.

Il portiere dovrà ora giocarsi le sue carte contro Alexis Guendouz, attuale numero uno della nazionale, e Oussama Benbot, altro estremo difensore di talento.

Un nome pesante per l’Algeria

Luca è il primo dei quattro figli di Zinedine Zidane a ricevere una chiamata internazionale. La sua presenza in squadra rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un valore simbolico: l’Algeria, attualmente capolista del Gruppo G, sogna di avere il nome Zidane ai prossimi Mondiali.