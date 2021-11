Napoli, Spalletti: «Stasera poco precisi. Ecco cosa è successo con Rui Vitoria»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la deludente sconfitta degli azzurri in casa dello Spartak Mosca

Ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti ha parlato dopo il ko del Napoli con lo Spartak Mosca.

SCONFITTA – «Abbiamo giocato più la palla nel secondo tempo. Io ho detto che nel centrocampo a Milano si sono persi troppi palloni e si sono fatte scelte timide, non collochiamo le parole dove vogliamo. Il coraggio si vede quando gli altri ti vengono addosso, stasera ci abbiamo provato. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, ma le intenzioni erano quelle giuste. Purtroppo abbiamo preso subito questo gol su rigore all’inizio, che poi ci ha creato difficoltà. Nel secondo tempo l’abbiamo gestita bene, ma ormai era tardi. Non abbiamo sfruttato le tante occasioni avute».

COSA NON VA – «Nel secondo tempo abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Ho fatto giocare una squadra molto offensiva, pensavo saremmo riusciti a gestire da subito come fatto poi nella ripresa. Quel primo gol ha permesso loro di giocare in contropiede e non abbiamo trovato gli spazi per far male».

RUI VITORIA – «Non mi ha salutato all’inizio, come faccio io di solito. Si saluta lì e non solo se si vince. Io ero a mettermi le scarpe, lui è venuto alla fine ma è troppo facile così».