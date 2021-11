Napoli, Spalletti furioso: rientro negli spogliatoi senza salutare Rui Vitoria

Luciano Spalletti arrabbiato dopo il ko del Napoli in casa dello Sprtak Mosca. Pronto rientro negli spogliatoi al fischio finale

Il Napoli non reagisce dopo la sconfitta in campionato con l’Inter e cade anche in Europa League. A Mosca gli azzurri cedono per 2-1 allo Spartak, che ottiene i primi tre punti casalinghi in Europa in questa stagione.

ma perché rifiutare la mano? pic.twitter.com/J2OSwSoJv0 — federica (@acm95fede) November 24, 2021

Furioso Spalletti a fine partita. Il tecnico azzurro è rientrato subito negli spogliatoi senza salutare il collega Rui Vitoria, avvicinatosi a lui per stringergli la mano.