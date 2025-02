Milan Inter, Lucio: «I nerazzurri finora meglio in Champions per una ragione. Riad me lo spiego così. De Vrij rinato, io mi rivedo in lui. La competizione più difficile? Non ho dubbi…»

Le parole di Lucio, ex difensore dell’Inter del Triplete, sul derby di questo pomeriggio, il terzo stagionale dove i nerazzurri cercano la prima vittoria

Il brasiliano Lucio è uno degli eroi dell’Inter del Triplete. Oggi osserva il derby da Hong Kong e dice la sua su La Gazzetta dello Sport.

LA DIFESA DELL’INTER – «I momenti di una stagione non sono tutti uguali, soprattutto nel caso di una squadra come l’Inter che è in corsa su tutti i fronti e che deve gestirsi tra un impegno e l’altro. In questo senso credo che la differenza di rendimento potrebbe dipendere dalla priorità che la squadra fino a ora ha dato alla Champions, magari anche inconsciamente: è una competizione che richiede un livello di attenzione e concentrazione altissimo. Ora che Inzaghi e i suoi sono agli ottavi, ci saranno più energie per il campionato e le distrazioni dietro diminuiranno».

LA SCONFITTA DI RIAD – «Calo di concentrazione e un pizzico di autocompiacimento, io me la spiego così. Il bello dei derby, però, è che non finiscono mai e che l’occasione per rifarti è dietro l’angolo: non è passato neanche un mese dal ko in Supercoppa e l’Inter può già prendersi la rivincita. In uno stadio come San Siro, che ti carica di emozioni e di pressione come pochi altri stadi al mondo. Spero che stavolta tocchi a noi festeggiare, il momento è giusto per riprenderci il derby. Servirà aggredirli subito e difendere compatti».

IL POSSIBILE DERBY AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS – «Sarebbe affascinante, come per le semifinali di due anni fa. Se il tabellone non si metterà di mezzo, entrambe possono arrivare in fondo come allora».

LA RINASCITA DI DE VRIJ – «I momenti difficili capitano anche ai grandi giocatori e De Vrij appartiene alla categoria. È un difensore eccellente, ho sempre detto di rivedermi in lui. Ero sicuro che giocando con continuità sarebbe tornato ai suoi standard».

PIU’ DIFFICILE VINCERE LO SCUDETTO O LA CHAMPIONS – «La Champions. Non esiste nulla di più complicato. Io lo so bene».