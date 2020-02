Ludogorets, Anicet: «Inter squadra forte, ci abbiamo provato»

L’attaccante del Ludogorets Anicet ha commentato la sconfitta rimediata in Europa League contro l’Inter

Anicet ha commentato la sconfitta rimediata in Europa League contro l’Inter: «Ci abbiamo provato, ma alla fine l’Inter ha vinto 2-0. I nerazzurri sono un’ottima squadra, ma siamo un po’ delusi dal risultati. Abbiamo avuto alcune occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti, potevamo fare meglio. Quando è entrato Lukaku si è fatta dura per noi».

«Tutti sanno che è un attaccante fortissimo, ci ha messo in difficoltà. Il suo ingresso ha cambiato la gara. Al ritorno sarà sicuramente durissima, ma dobbiamo crederci. Se non ci credi, non può succedere. L’Inter è in vantaggio di due reti, dobbiamo cercare di giocare meglio di oggi per raggiungere un buon risultato», ha concluso l’attaccante del Ludogorets ai microfoni di tuttomercatoweb.com.