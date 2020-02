Vrba, tecnico del Ludogorets, si complimenta con l’Inter dopo il KO casalingo della sua squadra in Europa League

Intervenuto nella conferenza stampa post partita, Vrba ha evidenziato i meriti dell’Inter, tornata dalla Bulgaria con una vittoria pesante sul Ludogorets. Ecco le sue considerazioni.

«Ci spiace per il risultato, ma devo riconoscere che l’Inter è una grande squadra dell’Europa League. Negli ultimi 20′ non siamo riusciti a tenere il campo come volevamo e l’Inter ci ha puniti».