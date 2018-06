Luis Alberto a cena con Lucas Perez: l’attaccante dell’Arsenal è un obiettivo di mercato della Lazio

Tra gli obiettivi di mercato della Lazio di Simone Inzaghi, c’è l’attaccante dell’Arsenal Lucas Perez. Il giocatore ieri sera era a cena con Luis Alberto, trequartista dei biancocelesti. A testimoniarlo uno scatto condiviso dallo stesso calciatore dei capitolini tramite il proprio account Instagram.

I due sono ex compagni di squadra – hanno giocato insieme al Deportivo la Coruna – e probabilmente quella di ieri è stata solo una cena in memoria dei vecchi tempi, ma chissà se tra un discorso e l’altro non si sia parlato anche di Lazio, col numero 18 che potrebbe aver provato a convincere l’amico a sposare il progetto biancoceleste.