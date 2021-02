Luis Alberto: «Juve favorita per lo Scudetto, ma preferisco Messi»

Un pomeriggio diverso per Luis Alberto. Il Mago è infatti stato ospite de Gli Autogol, durante la diretta pomeridiana su Twitch

Ospite de Gli Autogol, Luis Alberto è intervenuto sul canale Twitch del trio comico. Ecco alcune parole del Mago della Lazio: «Sto bene, adesso, non sono stanco. Mi sono fatto un po’ di riposo per l’intervento (ride, ndr). Oggi ci siamo allenati, domani staremo a casa. Dopo le partite, recupero sempre in casa, vado a Formello e torno subito qui».

JUVENTUS – «Penso che ancora manchi tempo a Pirlo, ha cominciato circa cinque settimane fa a vincere di più, dicevano fosse morta, ma chi sa bene il calcio sa che non si può lasciare indietro. Per me è la favorita per lo Scudetto. Le altre? Non posso dire una che mi ha impressionato tanto, quando abbiamo incontrato i bianconeri ancora non erano in forma».

COMPAGNI – «Ho giocato con tanti giocatori forti, ma Suarez, nell’anno al Liverpool aveva tutti. Il più forte contro cui ho giocato è Messi. Messi o Ronaldo? Sempre Messi. Fa un calcio che a me piace di più, ma che possiamo dire, sono i due più grandi di questi anni. Nessuno ha fatto quello che hanno fatto loro».