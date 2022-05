Luis Alberto Mago degli assist: terza stagione in doppia cifra per lo spagnolo della Lazio

Luis Alberto continua ad incantare. Dopo un avvio di stagione difficile, il Mago è tornato a giocare sui suoi livelli e con l’assist sfornato a Patric in Lazio-Sampdoria ha raggiunto un nuovo record.

Lo spagnolo è andato per la terza volta in doppia cifra di assist da quando indossa la maglia della Lazio. Nella stagione 2017/2018 ne ha collezionati 14 mentre nel 2019/2020 ben 16. Non solo, Luis Alberto è il 2° giocatore della Lazio a raggiungere la doppia cifra di assist in questa Serie A, dopo Sergej Milinkovic-Savic (11). Solo il Liverpool (3) conta più calciatori con 10+ assist nei maggiori 5 campionati europei 2021/22. Lo riporta Opta.

