Luis Alberto Siviglia, la Lazio può aprire al prestito dello spagnolo

Per la possibile cessione di Luis Alberto al Siviglia, la Lazio starebbe pensando di aprire al prestito dello spagnolo

La trattativa tra la Lazio e il Siviglia per la cessione di Luis Alberto è ancora viva. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, per sbloccare l’affare sarebbe ora spuntata anche l’ipotesi prestito con diritto o in alternativa obbligo di riscatto.

Una formula che andrebbe anche a favore dei biancocelesti. Il 30% della rivendita da pattuire al Liverpool, infatti, sarebbe da pagare solamente sulla parte fissa senza il conteggio di bonus e vari oneri per il prestito, con Lotito che incasserebbe un netto molto più vicino alle sue richieste.