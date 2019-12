Suarez: «Tra i miei attaccanti preferiti c’è Ronaldo, quello grasso» – VIDEO

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, parla dei suoi attaccanti preferiti in un’intervista a B/R Football. Ecco la sua espressione su Ronaldo, il Fenomeno.

«Al quinto posto metterei Romario. Al quarto posto metto Ronaldo. Quale? Quello grasso, il Fenomeno, il brasiliano. Al terzo posto Forlàn: ho giocato con lui ed era davvero un grande giocatore. Secondo Batistuta: era il mio idolo quando ero bambino. Al primo posto metto Messi, è uno dei migliori al mondo».

