Lukaku, il ct del Belgio: «C’è feeling con Conte, nell’Inter a suo agio»

Lukaku, le belle parole del ct del Belgio Martinez sull’attaccante che sta facendo benissimo con l’Inter di Conte

Fa la differenza con l’Inter ed è un perno anche della nazionale belga. Romelu Lukaku riceve solo complimenti e gli ultimi arrivano proprio dal ct della sua Nazionale. Eco le sue parole nell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport.

«Per il Belgio questo Lukaku è una gran bella notizia. Parliamo di un calciatore essenziale, giocare nei club o col Belgio non gli cambia molto: ha sempre segnato e fatto segnare. Allo United negli ultimi mesi non era stato bene, ora mi pare felice, al centro del progetto. Mi pare chiaro ci sia feeling con Conte, e che il trasferimento in nerazzurro lo aiuti a sentirsi ancora più a suo agio. Parliamo di un calciatore essenziale, giocare nei club o col Belgio non gli cambia molto: ha sempre segnato e fatto segnare. Allo United negli ultimi mesi non era stato bene, ora mi pare felice, al centro del progetto».