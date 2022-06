Lukaku, l’Inter detta le condizioni: ora la palla al Chelsea che deve accettare il prestito secco

Le condizioni per il ritorno di Romelu Lukaku sono già chiare. E come riporta Gianluca di Marzio su SkySport 24 i nerazzurri non faranno altre mosse e non ritoccheranno ancora l’offerta – peraltro l’unica – concepita sul prestito secco senza diritto di riscatto.

«Al momento la società nerazzurra non farà passi. Anche per rispetto di chi ha fatto investimento. Con Romelu Lukaku che ha espresso quindi il suo desiderio, la parola spetta al Chelsea, che dovrà convincersi per lasciarlo andare all’Inter alle uniche condizioni per realizzare il ritorno, tutto un anno dopo la grande trattativa della scorsa estate»