Lulic: «Questa sconfitta ci brucia tanto, non avremmo mai segnato»

Lulic è intervenuto al termine di Bologna-Lazio. Ecco le parole del giocatore sulle frequenze della radio ufficiale

La Lazio si lascia dominare dal Bologna. Mbaye e Sansone regalano i tre punti al Bologna, allungando il periodo non positivo della squadra biancoceleste. A Lazio Style Radio, l’analisi di Lulic.

GARA – «Questa sconfitta ci brucia tanto, perché veniamo già da un’altra sconfitta. Volevamo fare un passo in avanti, perché abbiamo fatto la partita e creato tanto. Gli episodi cambiano il risultato, oggi è stato il rigore sbagliato. Speriamo di fare meglio in futuro e uscire dal campo vincitori».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIONEWS24

REAZIONE – «Partendo da dietro e uscendo con la palla stavamo facendo bene, ci serve più lucidità per mandare il compagno in porta. Abbiamo comunque creato, ma se avessimo giocato altri 90 minuti non avremmo mai segnato».