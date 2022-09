L’ultima lezione del professore Josip Ilicic

Il saluto di tutto il Gewiss Stadium nei confronti di Josip Ilicic: per sempre nella storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio

L’ultima lezione prima di lasciare una cattedra piena di talento, fantasia, ricordi e storia. Un professore così perfetto da rendere ogni suo tocco di palla una vera e propria opera d’arte, al tempo stesso lo specchio della sua gente che nei momenti difficili riesce sempre a rimboccarsi le maniche uscendone più forte di prima.

Josip Ilicic è stato molto più di un semplice fantasista che all’Atalanta ha trovato la sua consacrazione, bensì un riferimento della Bergamo tanto capace di stare sul tetto d’Europa quantomai arrendevole nei momenti difficili: poche parole ma completa dedizione al lavoro. Se Valentino Mazzola fu il simbolo di quel Grande Torino che risollevò l’Italia dalle macerie della guerra, Josip è stato l’uomo che ha saputo ridare luce con quel poker a Valencia ad una città stava combattendo contro la pandemia, così come Bergamo stessa è stata una speranza per lui quando la depressione lo trascinò in un tunnel: amore e sostegno ricambiato che va oltre il contesto calcio.

Ciò che ha reso magico questo saluto sono stati gli sguardi dei tifosi dell’Atalanta pieni di lacrime: dal papà col bambino in braccio, dai ragazzi fino ai nonni fino, per poi arrivare anche ai giornalisti (coloro che hanno scritto righe e righe su questo campione). Il saluto alla Curva Pisani, e poi l’abbraccio toccante ad una giovane tifosa nerazzurra in lacrime come se essa fosse stata una sorella per lui: la rappresentazione perfetta di un giocatore che in questa città non è stato mai solo. In quel momento si ebbe la consapevolezza di essere stati fortunati ad aver visto in prima persona un giocatore di cui le sue gesta verranno tramandate a figli e nipoti che si chiederanno chi era il “professore” a Bergamo. Un numero, il 72, che non avrà altro insegnante al di fuori di Josip Ilicic.