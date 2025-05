Lutto nel calcio, morto il calciatore ventenne Joel Giraldo González: il cordoglio del Real Oviedo

Lutto nel calcio, morto il calciatore ventenne Joel Giraldo González in un incidente: il messaggio del Real Oviedo

Il calcio spagnolo è in lutto per la tragica scomparsa di Joel Giraldo González, giovane calciatore ventenne, vittima di un incidente stradale nel comune di Cabranes. Giraldo si è scontrato frontalmente con un camper mentre viaggiava in moto e, nonostante i tempestivi soccorsi, è deceduto sul colpo. Gli occupanti del camper sono rimasti illesi.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. Nel frattempo, il Real Oviedo, club in cui è cresciuto, ha espresso profondo cordoglio per la perdita del giovane talento. Giraldo, esterno offensivo, aveva recentemente militato nel Covadonga in quarta serie. Un tragico evento che lascia sgomento il mondo del calcio.