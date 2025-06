Lutto nel calcio italiano. Ci lascia Giancarlo Pavin, vicepresidente del Cittadella

Lutto nel calcio italiano. Il Cittadella, con una nota ufficiale, ha diramato la notizia della scomparsa di Giancarlo Pavin, vicepresidente del club veneto.

COMUNICATO – «Estremamente addolorata, l’ Associazione Sportiva Cittadella comunica di aver ricevuto la triste notizia della morte del suo Vice Presidente Giancarlo Pavin.

Ancora turbati e scossi dall’ improvviso tragico evento, il Presidente con tutta la Famiglia Gabrielli, il Direttore, i Consiglieri dirigenti, lo staff, i giocatori e tutti i collaboratori del Club granata lo piangono, ricordando le qualità di quello che è stato un vero artefice della storia del sodalizio sportivo Cittadella.

Punto di riferimento da sempre per tutti, persona di poche ma sagge parole, legato ai veri valori sportivi che il calcio dovrebbe esprimere, Giancarlo Pavin aveva il Citta nel cuore e lo ha sempre amato in qualunque situazione, indipendentemente dalla sua posizione in classifica o dalla categoria in cui esso si trovasse a giocare.

Nonostante gli innumerevoli impegni lavorativi che Carlo ogni giorno doveva svolgere, egli ha dedicato molta parte della sua vita al Cittadella ed è anche per suo merito, se il club granata ha potuto raggiungere i grandi traguardi che tutti conosciamo.

Sempre a fianco del Presidentissimo Angelo fin dagli albori della Società granata, oggi Giancarlo lo raggiunge in cielo.

Che il suo esempio sia di sprone per tutti a dare il meglio per il futuro del Cittadella. Questo sarà di certo il migliore dei modi per ricordarlo.

Grazie Carlo!»