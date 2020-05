Lutto nel mondo del calcio: scompare a soli 20 anni Andrea Rinaldi

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta: il giovane calciatore del Legnano è mancato a soli 20 anni a causa di un aneurisma cerebrale

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta. Il giovane calciatore del Legnano, scuola Atalanta, è mancato a causa di un aneurisma cerebrale. Il comunicato del club bergamasco.

«Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta, profondamente colpiti, partecipano commossi al dolore dei familiari e dell’A.C. Legnano per la scomparsa di Andrea Rinaldi.

Andrea ha vestito la maglia nerazzurra da quando aveva 13 anni fino alla Primavera, contribuendo con l’U17 nel 2016 alla conquista dello Scudetto e della Supercoppa, per poi proseguire la sua carriera nell’Imolese, nel Mezzolara e in questa stagione nel Legnano. Sempre disponibile e positivo, sapeva farsi ben volere da tutti.

Così come in campo eri sempre l’ultimo ad arrenderti, anche stavolta hai lottato con tutte le tue forze per non volare via troppo presto. Ma quel tuo sorriso gentile resterà sempre vivo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti.

Ciao Andrea…»