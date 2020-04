Maccarone: «Se dovessi giocare non avrei paura del virus» – VIDEO

L’opinione di Massimo Maccarone, attaccante della Carrarese, sulla ripresa dei campionati in Serie C – VIDEO

Massimo Maccarone è in attesa che le autorità competenti determinino il destino della Serie A e degli altri campionati di calcio. L’attaccante della Carrarese ha affermato che non avrebbe paura di contrarre in campo il Coronavirus.

«Un giorno dicono che fanno i sorteggi, un giorno dicono che giochi… La salute prima di tutto, ma se dovessi scendere in campo non avrei paura di prendere il Coronavirus».