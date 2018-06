Maggio, Parma lontano: c’è il Benevento

Benevento, Parma ed Hellas Verona si sfidano per Christian Maggio: il terzino però potrebbe rinnovare con il Napoli

Il futuro di Christian Maggio è ancora tutto da decifrare. Il contratto del terzino destro con il Napoli scadrà il 30 giugno, ma al momento c’è ancora la possibilità che il calciatore possa rinnovare per un anno e quindi continuare la propria avventura in azzurro. Qualora non dovesse andare in questo modo, al giocatore non mancano offerte. Su di lui, infatti, oltre all’Hellas Verona, ci sono il Benevento e il Parma, neo promossa in Serie A. I campani sarebbero in vantaggio, anche grazie alla vicinanza geografica con Napoli che porterebbe il calciatore a non dover affrontare un vero e proprio trasferimento.