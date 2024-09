Maignan, le condizioni del portiere del Milan: RECUPERA per il DERBY?

Le condizioni di Mike Maignan, portiere del Milan, dopo l’uscita dal campo ieri sera contro il Liverpool: recupera per il derby?

Come appreso dalla redazione di Milannews24.com, sospiro di sollievo in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan dopo l’uscita anzitempo nella gara di ieri sera in Champions League contro il Liverpool.

Gli esami hanno evidenziato un trauma contusivo alla coscia destra. Le sue condizioni sono da valutare in vista del derby di domenica contro l’Inter. Prossime ore decisive.