Maignan Milan, futuro ancora incerto: Tare valuta le alternative, ecco i nomi possibili per sostituire il francese

Maignan Milan, futuro in rossonero in bilico: il ds Igli Tare studia le mosse e prepara i possibili eredi del francese

Il Derby della Madonnina di domenica non sarà soltanto una sfida cruciale per la classifica, ma anche il palcoscenico di un duello dal forte peso emotivo tra Mike Maignan e Yann Sommer. Potrebbe essere uno degli ultimi incroci diretti tra i due portieri, visto che sul loro futuro contrattuale aleggia più di un’incertezza.

Per il Milan la situazione è particolarmente delicata. Maignan, leader carismatico e tra i migliori al mondo nel suo ruolo, ha un contratto in scadenza e il mancato rinnovo ha già acceso l’allarme a Milanello. Come sottolineato da Il Giorno con il titolo “Sommer-Maignan: eredità da derby”, la dirigenza rossonera è costretta a pensare al domani senza il suo numero uno. Il nuovo DS Igli Tare, insieme al tecnico, deve valutare l’eventualità di sostituire un portiere che ha innalzato gli standard del club.

L’incertezza ha già innescato una corsa al mercato, dove il Milan si trova a competere con l’Inter per i possibili eredi. I nomi caldi sono Elia Caprile, giovane talento italiano, e Zion Suzuki, portiere giapponese di grande prospettiva.

Il derby, dunque, assume un valore simbolico: sarà una vetrina di altissimo livello per Maignan, occasione per ribadire la sua superiorità e, indirettamente, rafforzare le sue richieste contrattuali. L’auspicio rossonero è che la sfida lo convinca a legare ancora il suo futuro al Diavolo.

La caccia ai successori è già partita, ma la priorità assoluta di Tare resta chiara: blindare Maignan e scongiurare un addio che avrebbe conseguenze pesantissime sulle ambizioni del club.

