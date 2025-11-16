Inter Milan, si avvicina il derby! E’ rebus in difesa per il tecnico nerazzurro Chivu: tre giocatori si giocano una maglia! Le ultime

Inter Milan, countdown al derby: Chivu tra dubbi e scelte in difesa, tre giocatori per un posto. Tutti gli aggiornamenti

L’Inter si avvicina al derby del 23 novembre contro il Milan con l’infermeria sotto stretta osservazione. L’ansia principale riguarda il recupero di Denzel Dumfries, rientrato acciaccato dagli impegni con la nazionale olandese e in dubbio per presidiare la fascia destra. Ma non è l’unico pensiero che tormenta Cristian Chivu: la preparazione alla stracittadina impone scelte strategiche delicate, soprattutto nel pacchetto arretrato, chiamato a reggere l’urto dell’attacco rossonero.

Il rebus tattico: come arginare Leao e Pulisic

Il Milan di Massimiliano Allegri ha costruito gran parte della sua forza sulla velocità e sull’imprevedibilità dei suoi esterni offensivi. Rafael Leao e Christian Pulisic rappresentano due spine nel fianco per qualsiasi difesa: il primo con le accelerazioni devastanti sulla sinistra, il secondo con la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla destra. Per Chivu, trovare la giusta contromossa diventa cruciale.

Il ballottaggio al centro della difesa

Con Manuel Akanji e Alessandro Bastoni punti fermi della retroguardia, resta da sciogliere il nodo su chi completerà il terzetto difensivo. Secondo Tuttosport, il ballottaggio è a tre e mette in gioco profili molto diversi:

Francesco Acerbi (37 anni) – veterano di mille battaglie, offre esperienza, senso della posizione e affidabilità nelle marcature strette.

– veterano di mille battaglie, offre esperienza, senso della posizione e affidabilità nelle marcature strette. Stefan De Vrij (34 anni) – altro leader difensivo, abituato alla pressione del derby e capace di garantire equilibrio e lettura tattica.

– altro leader difensivo, abituato alla pressione del derby e capace di garantire equilibrio e lettura tattica. Yann Bisseck (classe 2000) – il giovane tedesco, dopo un avvio complicato, sta scalando le gerarchie grazie a fisicità e velocità. La sua capacità di coprire ampie porzioni di campo potrebbe rivelarsi l’arma ideale per contrastare gli strappi di Leao.

La strategia in attesa di Dumfries

Mentre si attende il pieno recupero di Dumfries, Chivu lavora a soluzioni che possano blindare la difesa e reggere l’urto del Milan. La scelta finale sarà decisiva non solo per l’assetto tattico, ma anche per l’esito di una partita che vale la supremazia cittadina.

