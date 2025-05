Maignan, possibile addio in casa Milan! Quel prezzo preoccupa molto i tifosi in vista del mercato estivo - Calcio News 24

Maignan, portiere del Milan, potrebbe seriamente dire addio alla compagine rossonera. Stilato anche il prezzo dell’estremo difensore

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan vede come grana da risolvere quello che è sarà il futuro di Mike Maignan, portiere che il Milan sta provando a trattare per quanto concerne il rinnovo.

Nel caso in cui non si dovesse arrivare alla fumata bianca, l’ex Lille potrebbe essere ceduto per 20 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.