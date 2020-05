Makaay: «Lewandowski tra i migliori al mondo. Haaland…»

Roy Makaay, ex attaccante del Bayern Monaco, ha elogiato le qualità di Robert Lewandowski ed Erling Haaland

Roy Makaay, ex calciatore del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Kicker di Robert Lewandowski: «È uno dei migliori attaccanti del mondo, è molto completo. Segna sempre più di 30 gol a stagione, il suo lavoro è importante per i compagni di squadra. Ed è arrivato a parametro zero nel 2014».

Spazio anche per Erling Haaland: «Non c’è niente da dire. Quando vedi i suoi numeri, ti accorgi che sa solo segnare. Sono curioso di vedere come si evolverà, ma è incredibile quello che ha fatto finora».