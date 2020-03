Malagò: «Juve Inter in settimana è la soluzione migliore»

L’intervento di Giovanni Malagò, presidente del CONI, in merito al recupero della sfida tra Juve e Inter. Ecco le dichiarazioni

«Juve Inter in settimana è la soluzione migliore». Questa la posizione del presidente del CONI Giovanni Malagò sul destino di Juventus-Inter, gara decisiva per le sorti della Serie A e rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus.

La strada proposta dal numero uno del Comitato olimpico, intervenuto in esclusiva a Pressing, è difficilmente percorribile. La decisione della Lega Calcio dovrebbe arrivare mercoledì, dopo la riunione straordinaria. Sarebbe molto complesso, dunque, riuscire a recuperare la gara giovedì o venerdì, soprattutto considerata la vicinanza con gli impegni della 27a giornata.

Malagò ha poi parlato della situazione a livello generale: «Sembrerebbe che ci sia la possibilità, non spetta al Comitato Olimpico né al Governo ma alla Lega di capire se nel riposizionare i calendari del campionato si possa utilizzare la finestra della prossima settimana. Non so se questa soluzione andrà in porto, perché non spetta a noi ma lo dovranno valutare tra di loro, a quel punto nessuno potrebbe dire che un pezzo di questa giornata di Serie A è stata rinviata in quanto verrebbe soltanto procrastinata di qualche giorno. È chiaro che andrebbero riposizionate le semifinali della Coppa Italia e non so se questa tesi passerà, ma sicuramente buona parte delle critiche sarebbero superate. Non posso permettermi di parlare assolutamente a nome del Governo, ma io penso che sarebbe contento con la certezza che confermerebbe la regolarità del campionato. Chiaramente ci deve essere una condivisione da parte delle squadre”».