Malagò: «Pronto il piano per il rilancio dello sport. La Raggi, che disastro!»

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato della ripresa dello sport e ha lanciato una frecciata alla Raggi

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato nel corso dell’iniziativa Bologna FC Webinar e ha parlato delle misure per rilanciare lo sport. Ecco le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport.

IL RILANCIO – «Sono dieci settimane che lavoriamo pancia a terra su questo: il Governo ci ha chiesto di preparare un documento che ormai è la bibbia per la ripresa: sono 404 pagine in cui ci sono relazioni chieste a tutte le federazioni di indicare le proprie specificità. Oggi ci sono tutti i presupposti per la ripresa delle attività che è diversa dalla ripresa delle competizioni ma per la seconda è necessaria la prima».

FRECCIATA ALLA RAGGI – «Fino a quando la Raggi non aveva fatto quel disastro era portare le Olimpiadi in Italia, poi ho portato quelle invernali. Il sogno comunque non lo dico ma è ovviamente in ambito sportivo».