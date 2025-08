Alla ricerca del vero Daniel Maldini: riuscirà a prendersi in mano l'Atalanta dopo i primi mesi alterni? - Calcio News 24

Maldini potrà risollevarsi con l’Atalanta dopo i primi mesi d’apprendimento. La situazione attuale in casa nerazzurra

Vicenda Lookman-Inter a parte, l’amichevole con il Lipsia ha dato consapevolezze all’Atalanta. Certo, il ritorno di Scamacca, le personalità di Ahanor e Sulemana così come il ritrovato Samardzic, ma dall’altra una menzione importante va a Daniel Maldini: attaccante che a Bergamo vuole dire la sua nonostante un primo bilancio nerazzurro alterno.

Arrivato in un turbolento mercato di gennaio, Daniel si presentava come un predestinato considerando le doti dimostrate a Monza: un classico talento da sgrezzare con pazienza nonostante l’Atalanta in quel momento fosse prima.

Rispetto al suo predecessore (Zaniolo), Maldini era un attaccante molto più coerente per il modo di giocare di Gasperini: agilità, spazi offensivi e dinamismo. Tuttavia i mesi all’Atalanta sono stati abbastanza alterni dove seppur il ragazzo si presentava propositivo nel creare azioni offensive, dall’altra mancava tutto il resto: tanto bravo quanto acerbo (normale amministrazione).

Nel mezzo la grande attenuante legata al ruolo. Essere riadattato come punta senza cambiare stile di gioco (Maldini soffrí molto sul piano fisico) ha portato non poche difficoltà: un brutto impatto partita, e se l’attacco è un falso nueve dimenticabile con Lazar allora tutto va in fumo.

Poi il rush finale con il goal contro il Genoa e la doppietta straordinaria con il Parma proprio quando viene rimesso nella sua posizione originale sulla trequarti, scaturendo una domanda legittima: Daniel Maldini sarà all’altezza dell’Atalanta?

I giovani a Bergamo si sono sempre espressi tra talento, tempo e fiducia. Daniel deve ancora imparare molto, ma sicuramente in un contesto tecnico-tattico piú coerente con il suo modo di giocare avrá meno difficoltà ad imporsi.

Ad oggi parte come ipotetico vice che entra e spacca le partite, e la preparazione a Zingonia con Juric aiuterà il figlio dell’ex capitano del Milan a concretizzare quelle buone intenzioni rimaste tali l’anno scorso.

Lavorare, crescere e approfittare di ogni opportunità: solo così Daniel Maldini può prendersi una parte di Atalanta.