Maldini Lazio, ufficiale il deposito del contratto: il trequartista arriva dall’Atalanta, le ultimissime

Maldini Lazio, depositato il contratto: ufficiale l’arrivo del trequartista dall’Atalanta, ora si attende il suo esordio

È arrivata anche l’ufficialità formale: Daniel Maldini è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. Nelle ultime ore è stato infatti registrato il contratto che lega il trequartista al club biancoceleste. La conferma è arrivata direttamente dal sito ufficiale della Lega Serie A, che ha certificato lo scambio dei documenti tra Lazio e Atalanta, sancendo così il completamento dell’operazione.

Si tratta di un passaggio burocratico decisivo, che rende l’affare pienamente valido anche sul piano regolamentare e permette al calciatore di essere immediatamente a disposizione del nuovo staff tecnico. La registrazione del contratto rappresenta l’ultimo step di una trattativa che aveva già trovato l’accordo tra tutte le parti nei giorni scorsi.

Con l’iter formale ormai concluso, l’attenzione si sposta ora sul campo. Daniel Maldini potrà essere convocato già per i prossimi impegni ufficiali, in base alle scelte tecniche e alla sua condizione fisica. In casa Lazio cresce la curiosità per vedere all’opera il nuovo acquisto e capire come verrà inserito negli schemi della squadra.

COMUNICATO LAZIO – “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio.”

