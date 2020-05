Maldini Milan, siamo al capolinea: Gazidis valuta il licenziamento

Rapporto fra Maldini e Gazidis ai minimi storici dopo le dichiarazioni su Rangnick: possibile licenziamento per il dirigente del Milan

La recente replica di Paolo Maldini alle dichiarazioni di Ralf Rangnick (obiettivo per la prossima stagione) evidenzia quanto il direttore tecnico rossonero e l’ad Ivan Gazidis siano distanti.

Come riportato dai colleghi di Milan News 24, i due dirigenti rossoneri non hanno ancora avuto un confronto e l’ex difensore non ha alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni. Ciononostante, il Capitano e il Milan dovrebbero separarsi nei prossimi giorni. Gazidis, inoltre, sta valutando la possibilità di licenziare Maldini.