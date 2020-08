Bonucci, altro no al City di Guardiola: c’è un patto con Pirlo. Il difensore bianconero vuole chiudere la carriera con la Juve

Stando a quanto riferito da Sky Sport c’è stato un ultimo sondaggio del Manchester City di Pep Guardiola per tentare Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus, ancora una volta, non ha preso in considerazione l’offerta del club inglese.

Quest’ultimo è intenzionato a chiudere la carriera con la Juve e, insieme agli altri senatori bianconeri, avrebbe fatto un patto con Pirlo per aiutare il neo tecnico nell’inserimento all’interno dello spogliatoio.