Manchester City, il portiere cileno Claudio Bravo potrebbe lasciare l’Inghilterra: per lui si parla di un futuro in MLS

Pep Guardiola potrebbe perdere un elemento di esperienza. Il portiere cileno Claudio Bravo potrebbe lasciare il Manchester City, dove attualmente parte alle spalle di Ederson.

Come riportato dal quotidiano Sport, il portiere potrebbe finire in MLS: sulle sue tracce c’è il New York FC. Il club della Grande Mela fa parte della galassia City. Per Bravo quindi si profila un futuro a stelle e strisce.