Manchester City, come sta Haaland? Guardiola risponde così

Manchester City, come sta Erling Haaland? Il tecnico Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha analizzato le sue condizioni

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza delle condizioni di Erling Haaland.

LE PAROLE – «Non è ancora al top, vedremo come sta domani. Il legamento è leggermente danneggiato ma per fortuna non ci sono fratture. Vediamo cosa accadrà. Se si sente bene potrà giocare con la Nazionale».