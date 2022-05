Manchester City e Fernandinho, l’addio in estate è ormai cosa certa, non è bastato Guardiola a convincere il brasiliano

La storia tra Manchester City e Fernandinho è ormai giunta al capolinea. Questa stagione sarà l’ultima in Inghilterra e in Europa per il brasiliano.

Nemmeno Guardiola è riuscito a convincere il centrocampista a restare, che ha la volontà di tornare in Brasile. Lo scrive Fabrizio Romano.