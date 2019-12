Manchester City, il CEO Soriano: «Guardiola andrà via solo a tempo debito»

Manchester City, le parole del CEO di City Sports Group in merito al futuro di Guardiola e alla possibilità di un addio

Non si placano le voci che vedono Pep Guariola lontano dal Manchester City. A spegnerle ci ha provato il Ceo del club Ferran Soriano. Ecco le sue parole in conferenza stampa da Dubai.

«Pep ha detto tante volte che il suo contratto copre sia questa stagione che la prossima. Non ci sono discussioni su questo. Pep resterà qui e andrà via solo a tempo debito, ma noi sopravviveremo. Pep ha più volte detto che non lascerà ora il Manchester City».