Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa dell’interesse del Barcellona per Eric Garcia.

«Spero che Eric non se ne vada, ma forse il Barcellona ne sa più di me. Non so cosa succederà, onestamente, ma potrebbe andare via».